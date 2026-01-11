Güzel oyuncu yeni rolünü anlattı

Atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı A.B.İ. dizisinizleyici de Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı. Yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için şunları söyledi: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum. Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler."