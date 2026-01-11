Müge Anlı’nın programında duygu dolu anlar

Çalışanlarına her yıl dağıttığı ikramiyeyle adı Baba Patron'a çıkan Ahmet Yüce bu kez engelli gence atv'de canlı yayında iş sözü verdi. Yüce, Müge Anlı'nın programına katılarak iş aradığını açıklayan engelli Mehmet Şen'e sahip çıktı. Ahmet Yüce daha önce de aynı programda, eşi tarafından dolandırılan bedensel engelli Emine Adal'a otomobil hediye etmişti.Yüce, Adal'a bir de iş bulma sözü vermişti. Müge Anlı programında Ahmet Yüce'ye tekrar teşekkür etti ve telefonla canlı yayına bağlanan Adal ile görüştü.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Emine Adal yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:" İş başı yaptım. Hayatım bir anda değişti. Umut her zaman var demiştiniz, bu çok doğruymuş. Arabama da alıştım."