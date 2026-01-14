Kuruluş Orhan’da yeni dönem başlıyor

KURULUŞ Orhan, bu akşam ekrana gelecek onuncu bölümüyle yine izleyicileri heyecan içinde bırakacak. Bursa'nın fethinin de gösterildiği üç tanıtım, heyecan ve merakı zirveye taşırken sosyal medyada da milyonlarca kez izlendi. Zafer ile yasın, ihanet ile sadakatin iç içe geçtiği tanıtımlar Kuruluş Orhan'da yeni dönemin habercisi oldu. Onuncu bölümde, Orhan Bey'in Hector'un ordusuyla girdiği amansız savaş, yalnızca bir cephe mücadelesi değil; yeni bir devrin kapısını aralayan tarihi bir kırılma olur. Savaşın sonucu obada büyük bir merak ve endişe yaratırken, Orhan Bey'in elde ettiği zafer dengeleri altüst eder. Peki bu zafer, Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır?