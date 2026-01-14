Oktay Kaynarca: Alnım açık başım dik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, açıklama yaptı. Sanatçı, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı. Öte yandan Kaynarca ve şarkıcı Müftüoğlu, ev hapsi ve adli konrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya'nın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak", "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek", "Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek", "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.