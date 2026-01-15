Oktay Kaynarca: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı. Kaynarca, "Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.