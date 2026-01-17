İbrahım Tatlıses İzmir’de ifade verdi

İZMIR'DE türkücü İbrahim Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İzmir Adliyesi'nde ifade veren Tatlıses'in de Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın şikayeti üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi. Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere dün İzmir Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta verdiği ifadede İbrahim Tatlıses'in suçlamaları kabul etmediği belirtildi.