Pabuççuoğlu’ndan Kenan İmirzalıoğlu’na övgü

ATV'NİN sezona zirvede başlayan yeni dizisi "A.B.İ."de otoriter baba karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, diziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dizinin izleyici tarafından kısa sürede benimsendiğini belirten Pabuççuoğlu, karakterlerin gerçek hayattan izler taşıdığını söyledi. Kenan İmirzalıoğlu ile ilk kez birlikte çalıştıklarını ifade eden Pabuççuoğlu, "Kenan'la baba-oğul oynuyoruz. İlk defa bir aradayız

ama çok çabuk anlaştık. Yakışıklı, yetenekli ve başarılı bir oyuncu. Dolayısıyla anlaşılması kolay biri" dedi.