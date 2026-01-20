Hastanede müzik ziyafeti verdiler

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun'da karşılaştı. İki ismin türkü söylediği anlar kameraya yansıdı. Samsun'da bir tıp merkezinde yaşanan karşılaşma anında iki sanatçı birlikte türkü söyledi.

'SİZ HEP HAYATIMIZDA OLUN'

O anları kaydederek paylaşan Prof. Dr. Hayati Akbaş, şunları söyledi: "En son yıllar önce bir turnede birlikte sahne almışlardı. Yıllar sonra yolları Samsun'da kesişti. Spontane gelişen bu buluşma anı görülmeye değerdi. Bu iki efsane isim, benim hayatımda da çok özel bir yere sahip. Tarihe not düşmek adına, bu buluşmadan kısa bir kesiti paylaşıma değer buldum. Allah sizlere sağlıklı ve güzel ömürler versin ve hep hayatımızda olun."