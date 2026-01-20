Ünlü oyuncu Meryem Uzerli: Sade ve sakin bir dönemden geçiyorum

MERYEM Uzerli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu yıl düzenlenen Joy Awards ödül törenine katıldıktan sonra İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir ekranlarda ve kamuoyunda sıkça görülmemesine ilişkin yöneltilen sorular üzerine Uzerli, şu sıralar yoğun bir çalışma temposu içinde olmadığını dile getirdi. Ödül töreni için kısa süreli bir seyahat gerçekleştirdiğini belirten Uzerli, organizasyon kapsamında oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Uzerli, "Hayatımda dikkat çekici bir yenilik yok. Sade ve sakin bir dönemden geçiyorum" dedi.