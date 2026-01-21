Çelik’ten Urlalı işletmeciye övgü

ÜNLÜ şarkıcı Çelik, İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde gittiği bir pideciye duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Karaburun'daki Nergis Festivali'nde sahne alan Çelik, Gülbahçe'de yaşadığı anıyı takipçileriyle paylaştı. Akşam saatlerinde kahvaltı yapmak isteyen Çelik'in istediğini, kahvaltı servisleri olmamasına rağmen Gülbahçe'deki bir pideci yerine getirdi. İşletmecinin kızının sergilediği örnek esnaf anlayışını takipcileriyle paylaşan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Bizi şok eden esnaf kardeşimiz Büşra'yı sizlere anlatmak istedim. Sabaha karşı vardığımız Karaburun'da gerçekleşen Nergis Festivali sahnemizden sonra, akşam 6-7 gibi bir saatte henüz kahvaltı dahi edemediğimiz için bir şeyler atıştırabileceğimiz bir yer aradık. Gülbahçe'de bir lokantaya girdik. Kendimizi kısaca anlatarak kahvaltı edemediğimizi, peynir, zeytin, domates, salatalık, ekmek, çay gibi bir servise ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. 'Veremiyoruz' diyerek geri çeviren bir arkadaştan sonra girdik Karacasu Pide'ye. Samimi davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum."