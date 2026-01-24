14 ismin test sonucu pozitif!

ÜNLÜ isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan 19 şüpheliden 14'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Rapora göre Güngör'den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı. Örnek alınan isimlerden sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da hem kanında hem de saçında kokain olduğu tespit edildi. Örnek alınan 5 kişinin ise uyuşturucu testi negatif çıktı.Testi pozitif çıkan diğer isimler ise şöyle; Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız, Ceyda Ersoy. Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde; Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu.

ADLİ KONTROL ALDI

ACUN Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a, fuhuşa teşvik etmek suçundan yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Adli kontrol ile serbest bırakılan Yontunç için 21 Ocak'ta yakalama kararı çıkartılmıştı. Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Yontunç, "Bu konularla ilişkim olmamıştır" demişti.