Aynı Yağmur Altında’ya Cem Adrian imzası

Son dönemin en beğenilen müzisyenlerinden Cem Adrian, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynı Yağmur Altında için özel olarak hazırladığı bestelerle dizinin duygusal dünyasına eşlik ediyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor. Diziyle aynı adı taşıyan jenerik müziği, ilk notalardan itibaren hikâyenin aşk, acı ve kader ekseninde şekillenen atmosferini hissettirmeyi amaçlıyor.

SAHNELER İÇİN BİR BESTE DAHA YAPTI

Cem Adrian'ın güçlü yorumunu taşıyan özel beste, dizinin ekran yolculuğunda hafızalarda yer etmeye aday detaylardan biri olmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, jenerik müziğinin yanı sıra dizinin önemli sahnelerinden birine eşlik edecek ikinci bir beste daha hazırladı. Henüz paylaşılmayan bu özel çalışma, dizi yayına girmeden önce yayınlanacak özel bir tanıtım ile ilk kez izleyiciyle buluşacak.

USTA VE GENÇ İSİMLER BİR ARADA

Yakında izleyiciyle buluşacak dizi Yağmur Altında'da, usta isimlerle genç yıldızlar bir araya geliyor. Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Türkü Turan gibi usta isimler yer aldığı dizide, kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı anlatılıyor.