Sakallıoğlu İzmirlileri kahkahaya boğdu

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılından bu yana oyunculuğu ve stand-up gösterileri ile beğeni topluyor. Başarılı stand-up sanatçısı, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk kez sahne aldı ve mekânı çok beğendiğini ifade etti. Sahnenin bazı bölümlerinde dans ekibiyle de performans sergileyen Sakallıoğlu, stand-up gösterisinde çocukluk yıllarını, aile yaşantısını, akraba ilişkilerini ve Rizeli olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin geleneklerini mizahi bir dille anlatarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hayat hikâyesini ve yıllar içinde tanık olduğu olayları eğlenceli bir üslupla aktaran Sakallıoğlu, izleyicileri de gösteriye dahil ederek interaktif bir performans sergiledi.