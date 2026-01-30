Yeşilçam yıldızı Gürses’in yürek burkan hikayesi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Saadet Gürses, kanseri yenmesine rağmen borç batağına sürüklendiğini duyurdu. Sevenlerinden yardım isteyen Gürses, "Hakkınızı helal edin" diyerek yürekleri burktu.

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Saadet Gürses, 'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Kanserle mücadelesini başarıyla atlatan 64 yaşındaki usta oyuncu, şimdi ise bambaşka bir mücadele içinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini derinden üzen Gürses, borç batağında yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Yayınladığı duygusal video ile sıkıntılarını dile getiren Gürses, sevenlerinden yardım istedi. Gürses, "Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin" sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.