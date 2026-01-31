Donör için onay geldi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorları açıklama yaptı. Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tedavilerle belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ'

Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diye konuştu.