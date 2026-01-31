Hediye alışverişinde

Başarılı şef Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şef Somer Sivrioğlu, neşeli ve sempatik halleri ile herkesin beğenisini kazandı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren başarılı şef , hayranlarıyla da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Yakın zamanda sevgilisi Didem Belen'e evlilik teklifi eden başarılı şef Somer Sivrioğlu, "Herşey harika gidiyor. Dubai'deki misafirlerimiz için küçük hediyeler aldım" dedi. Sivrioğlu, evlilik ne zaman sorularına ise "Yoğun bir programımız var ama yazın güzel bir düğün yapmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.