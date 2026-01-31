‘Işığımın parlamasını sağlayan ailemdir’

Cemre Baysel, kendi hikâyesindeki ilham kaynağının kim olduğu sorusuna "Işığımın parlamasına sebep olan ve daha da parlamasını sağlayan ailemdi" yanıtını verdi. Sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın gönderdiği çiçekler hatırlatılan Baysel, "İlişkimiz çok güzel gidiyor her şey çok yolunda. Çiçekleri de gönderdi çok mutlu etti beni" dedi. Sevgilisinin Cemre Baysel'in gözlerini telefon ekran resmi yapmasıyla ilgili soruya ise "Tatlı bir hareket. Belli ki herkesin hoşuna gitmiş, insanların dikkatini çekti. Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin" sözleriyle yanıt verdi.