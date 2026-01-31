Ziynet Sali ve İnan Kırdemir’den ortak çalışma

Ziynet Sali ile İnan Kırdemir, duygusu yüksek bir balad şarkıda bir araya geldi. Sözü ve müziği İnan Kırdemir'e, düzenlemesi Altuğ Öncü'ye ait olan "Olduramadım", Ziynet Sali ve İnan Kırdemir'in birlikte seslendirdiği özel bir çalışma olarak müzikseverlerle buluştu. Uluslararası moda ve medya dünyasında celebrity stylist, yayıncı, küratör ve yaratıcı danışman kimlikleriyle tanınan İnan Kırdemir, bu kez kaleminden çıkan bir şarkıyla dikkat çekiyor. Setler, moda haftaları ve global projeler dışında kalan zamanlarında yazdığı şarkılarla müziğe odaklanan İnan Kırdemir, "Olduramadım"da Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Ziynet Sali ile bir araya geldi. Yarım kalan aşklara ve tamamlanamayan duygulara odaklanan "Olduramadım", iki ismin ortak duygusundan doğan samimi bir anlatı sunuyor.