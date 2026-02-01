  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
TÜRK müzik ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek (59), yaklaşık üç aydır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada ani bir kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında kalbi 20 dakika boyunca duran ancak doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen Ürek, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Fatih Ürek bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan ünlü sanatçı 2 yıl önce vasiyetini açıklamıştı. Ürek, "Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Ben çocukları görünce ağlıyorum" demişti.
