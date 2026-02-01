Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

TÜRK müzik ve televizyondünyasının sevilen ismi FatihÜrek (59), yaklaşık üç aydırdevam eden yaşam mücadelesinikaybetti. Fatih Ürek 15Ekim 2025 tarihinde evindekahvaltı yaptığı sırada ani birkalp krizi geçirmiş ve hastaneyekaldırılmıştı. İlk müdahalesırasında kalbi 20 dakikaboyunca duran ancak doktorlarınyoğun çabasıyla hayatadöndürülen Ürek, o gündenbu yana yoğun bakımünitesinde tedavi görüyordu.Fatih Ürek bugün Levent'tekiBarbaros Hayrettin PaşaCamii'nde kılınacak cenazenamazının ardından son yolculuğunauğurlanacak. Öteyandan ünlü sanatçı 2 yıl öncevasiyetini açıklamıştı. Ürek,"Hayatımda en çok istediğimşey benim adıma bir okulyaptırmak. Ben çocuklarıgörünce ağlıyorum" demişti.