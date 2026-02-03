68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Los Angeles'taki Crypto. com Arena'da düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi. Gecenin en büyük ödüllerinden Yılın Şarkısı Ödülünü Billie Eilish Wildflower ile kazanırken Yılın Kaydı Ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan Luther'a verildi. Yılın Albümü Ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin Debi Tirar Mas Fotos adlı albümü oldu. En İyi Yeni Sanatçı Ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga Mayhem albümüyle öne çıktı. Gaga, En İyi Pop Vokal Albüm Ödülünün yanı sıra En İyi Dans/Pop Kaydı Ödülünü de Abracadabra ile aldı. En İyi Müzik Videosu Ödülü ise Doechii'nin Anxiety adlı çalışmasına verildi. Alternatif müzikte The Cure, Songs Of A Lost World ile En İyi Alternatif Müzik Albümü Ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde En İyi Rock Albümü Ödülünün sahibi, Never Enough adlı eseriyle Turnstile'a verildi.