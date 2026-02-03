Doğan Behram’ın ensesinde

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ., dördüncü bölümüyle de merak uyandırdı. Geçtiğimiz bölümde, tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer alan dizinin son bölümü de izleyicileri soluksuz bırakacak. Tanıtımı yayınlanan dördüncü bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

AİLE KRİZİ BÜYÜYOR

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder. Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır. Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıkar. Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir. Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.