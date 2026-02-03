Düzenli havalandırma hastalıklara karşı koruyor

PROF. Dr. Esra Şevketoğlu, kışın evlerin ve kapalı alanların düzenli havalandırılmasının birçok solunum yolu hastalığından korunmada önemli rol oynadığını bildirdi. Havalandırmanın kısa süreli pencere açmak şeklinde yapılmasının yeterli olmadığının altını çizen Şevketoğlu, "Karşılıklı pencerelerin açılarak 10-15 dakika boyunca yoğun hava akımı sağlanması, ortamın temizlenmesi açısından daha etkilidir. Kışın evlerin ve kapalı alanların düzenli havalandırılması başta grip ve soğuk algınlığı olmak üzere birçok solunum yolu hastalığından korunmada önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.