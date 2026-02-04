Anadolu’dan Bizans’a oyunlar büyüyor

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bugün yayınlanacak yeni bölümüyle siyasi hamlelerin, ihanetlerin ve duygusal kırılmaların iç içe geçtiği kritik bir eşikten geçiyor. Sultan Orhan'ın Temurtaş'ı ele geçirmesiyle dengeler bir kez daha değişirken, yeni hedefler ve yeni tehditler de aynı anda beliriyor. Yeni bölümde, Temurtaş'ı esir alan Sultan Orhan, durmaksızın ilerlemekte kararlıdır. Yeni hedef Biga Boğazı olurken, bu ilerleyiş Demirhan Bey cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratır. Demirhan, Temurtaş'ı Sultan Orhan'ın elinden kurtarmak için bu kez Dursun üzerinde baskı kurar. Uğradıkları saldırının ardından Nilüfer Hatun'un şüphe okları Asporça'ya yönelir. Bu imaya sert karşılık veren Asporça ile Nilüfer Hatun, bu kez sözlerle değil kılıçlarla karşı karşıya gelir. Şahinşah ve Avcı, Sultan Orhan'ın artık haddini aştığını düşünmektedir. Şahinşah, görünürde sessiz kalsa da gücünü artırmanın yollarını arar. Bu doğrultuda oğlunu Fatma Hatun'la evlendirmek için harekete geçer. Fatma Hatun ve Yiğit'in sözlenmesi, Flavius için geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratır. Sultan Orhan, Alaeddin Bey'i ordularını İznik-İzmit hattında konuşlandırmak üzere anlaşma yapmak için Konstantiniyye'ye gönderir. Ancak imparatorun şartı herkesi şaşırtır.