Bir Gece Masalı Meksika yolcusu

ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Bir Gece Masalı, Latin Amerika'daki başarılı yolculuğunu yeni bir önemli satışla genişletmeye devam ediyor. Şili ve Panama'daki yayınlarının ardından dizi, şimdi de Meksika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Imagen TV'ye satıldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi, güçlü hikâyesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve evrensel temalarıyla uluslararası pazarlarda büyük ilgi görmeye devam ediyor. Meksika satışı, dizinin Latin Amerika'daki büyüyen başarısının yeni bir göstergesi olarak öne çıkıyor.