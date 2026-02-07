Hem eğlendirdi hem kazandı

Yedi yıl aradan sonra İstanbul'da 10 konser veren Tarkan'ın kazancı ortaya çıktı. Yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan konserlerden Tarkan'ın 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade edildi. Megastar Tarkan'ın İstanbul'da verdiği 10 konserlik seri tamamlandı. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından ünlü sanatçının elde ettiği gelir de gündem oldu. Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konser serisinin bazı gecelerinde ise sürpriz isimler sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.