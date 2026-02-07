Hiç unutmadık

6 Şubat 2023'te saat 4.17'de Türkiye, tarihinin en karanlık sabahlarından birine uyandı. Binlerce insan sevdiklerini, hayallerini ve geçmişlerini enkaz altında bıraktı. Üç yıl geçmesine rağmen acıyı paylaşma, yaraları sarma mücadelesi ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Bu anlamlı günde ünlü isimler de dayanışmanın altını çizen mesajlar paylaştı.

ESRA EROL: Bugün de kaybettiğimiz canlarımız için ciğerimiz yanmaya devam ediyor. Çok uzun zaman da öyle olacak. Deprem bölgesinde tuttuğum elleri, gördüğüm yüzleri hiç unutmadım, unutmayacağım. Allah bir daha ülkemize, hiçbir ülkeye böyle acı gün göstermesin.

SİMGE SAĞIN: 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi rahmetle anıyorum. Allahım hiçbir şehrimize bir daha yaşatmasın inşallah.

CİHAN ÜNAL: 6 Şubat bir tarih değil, b ir iz. Kaybettiklerimizi saygıyla anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız.

ÇELİK: BU gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var.

MÜGE ANLI: 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Depremin yıl dönümünde, canlarımızı kaybetmiş olmanın acısı hala tazeyken böyle bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.