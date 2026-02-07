Leyla Lydia Tuğutlu: Çocuğumuzu paylaşmıyoruz

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Kuruçeşme'deki bir stüdyoda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncu, iş devam ederken evdeki hayatından da bahsetti. Kızından bahseden ünlü isim, "O da bizimle şarkıları dinliyor sabahtan akşama kadar. O da seviyor benim yaptığım türde parçaları. Ona dinletiyoruz ve okey diyorsa o şarkı güzel oluyor. Ona önem veriyoruz. Çünkü kulağı gerçekten çok iyi. Gururlu bir şekilde annem söylüyor bunu falan diye gururla geziyor. Sosyal medyada paylaşmıyoruz. O tercihi ona bırakmak istiyoruz. Kendisi sosyal medya kullanacak yaşa gelince kendisi karar verir buna" diyerek kızı hakkına da konuştu.