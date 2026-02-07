Nevin Efe hayatını kaybetti

Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk dizilerinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe'den acı haber geldi. Sevilen oyuncu 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde verdiği yaşam savaşını dün sabah 11.00 sıralarında kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında" mesajıyla duyurdu.