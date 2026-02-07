Zengin bir dünyada yalnız bir kalp

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Bahar Şahin'in canlandırdığı Beliz Karanoğlu, Ali'ye (Burak Tozkoparan) duyduğu güçlü duygularla hareket eden, varlıklı bir ailede büyümesine rağmen duygusal olarak eksik kalmış hassas bir genç kadın. Karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bahar Şahin, sözlerine projede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Güzel oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Projeyi okuduğumda mutlu olduğum ve 'hadi başlayalım artık' dediğim bir proje oldu. Çok güzel bir kadromuz var. Daha önce Deniz Uğur ve Fikret Kuşkan'la çalışmıştım. Burada Fikret abiyle baba-kızı oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Birbirinden güzel bir sürü ismi aynı çatı altında topladılar; umarım uzun soluklu olur ve emeğimizin karşılığını alırız."