Zona aşısı biyolojık yaşlanmayı yavaşlatıyor

University of Southern California (USC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, zona aşısının sadece ağrılı deri döküntülerini önlemekle kalmayıp, vücudun biyolojik saatini de yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 70 yaş ve üzerindeki 3 bin 800'den fazla katılımcının verilerini inceleyerek yedi farklı biyolojik yaşlanma alanını analiz etti. Bulgular, zona aşısı yaptıran bireylerin yaptırmayanlara kıyasla daha "genç" biyolojik profillere sahip olduğunu gösterdi. Aşılanan katılımcıların "inflammaging" (yaşa bağlı kronik iltihaplanma) seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptandı.