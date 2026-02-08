Aşk fırtınası başlıyor

Yarın akşam atv ekranlarında yolculuğuna başlayacak olan 'Aynı Yağmur Altında'nın basın toplantısı gerçekleşti. İlk kez tüm ekip olarak basının karşısına çıkan oyuncular diziye dair duygu ve düşüncelerini basınla paylaştı. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları kaderin bir cilvesi olarak bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Büyük bir tutkuyla başlayan bu ilişki, zamanla her ikisinin de felaketine dönüşecektir...

NİLSU BERFİN AKTAŞ: "Harika bir kadro. Eğitim odaklı usta oyuncular var. Burası benim için bir okul. Çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla çalışmanın verdiği ayrı bir gurur yaşıyorum. Projenin arkasında bir sürü görmediğimiz kahraman var. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de sabaha kadar çalıştık ve buraya geldik. Umarım çok güzel bir set olur.

HÜLYA AVŞAR: "Her sanatçının gurur duyduğu bir liste vardır. Ben birçok filmde ve dizide oynadım. Gurur listemin içerisine girecek olan projelerimin sayısı bu diziyle birlikte bir tane daha arttı. Benim her zaman gurur sayfamda olacak bir diziyi çektiğimize inanıyorum."

TARO EMİR TEKİN: "Daha yayına girmeden benim içimdeki hissiyat çok pozitif ve sıcak. Rol arkadaşlarımla masa tenisi oynar gibi geçiyor setimiz. Umarım bu seyircimize karşılık bulur ve güzel bir yolculuğa çıkarız."

MİNE ÇAYIROĞLU: "Kendimi çok şanslı görüyorum. 40 senelik kariyerimde gerçekten çok kıymetli oyuncularla, yönetmenlerle, ekiplerle çalıştım. Ancak bu kadronun bir araya gelmesi gerçek ten çok zor. Yapımı tebrik ediyorum."

BİRAND TUNCA: "Projedeki herkes ile çalışmak bana çok keyif veriyor. Müthiş bir kadroya sahibiz. 'Aynı Yağmur Altında'nın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

ERKAN CAN: "Arkadaşlar hislerimize tercüman oldular. İyi bir kadro kurduk, takım kurduk. Kamera önü, kamera arkası... Şimdiye kadar yaptığımız çekimlerde her şey tıkır tıkır gitti. Umarım bundan sonra da aynı güzellikte, aynı tempoda devam eder. Hayırlı uğurlu olsun."

BAHAR ŞAHİN: "Çok kalabalık bir oyuncu kadromuz var. Ne kadar usta oyuncularla birlikteysek bir o kadar da yaşıtlarım ve gençler de o kadar yetenekli. Ve bence izlemekten çok keyif alacaksınız. Bizi güzel bir iş bekliyor. Çok heyecanlıyım. Yolumuz uzun olsun."

BURAK TOZKOPARAN: "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız."

TÜRKÜ TURAN: "Hayatımda gördüğüm en muhteşem kadrolardan bir tanesi. İçinde olmaktan çok gurur duyduğum bir ekip. Çok şey öğreneceğim arkadaşlarım var. Hepsinden bir şeyler öğreniyorum bu sette. Umarım neşemiz ve başarımız daim olur."

DENİZ UĞUR: "Sevgiyi, vicdanı ve insanlığı sürekli alt metninde hatırlatan bir proje bu."

LEVENT ÜLGEN: "Çok güzel bir iş olacak"