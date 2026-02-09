Aynı Yağmur Altında bu aksam atv ekranlarında

BU akşam saat 20:00'da atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Aynı Yağmur Altında", yayınlanmadan önce dahi merak uyandırmayı başardı. Başrollerini genç kuşağın başarılı oyuncuları Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Londra'dan İstanbul'a uzanan çarpıcı bir aşk ve mücadele hikâyesini ekranlara taşıyacak olan yapım, yalnızca romantik yönüyle değil, ele aldığı toplumsal temalarla da öne çıkıyor. Dizide, hayatını insan hakları mücadelesine adamış idealist bir kadın olan Rosa'nın yaşadıkları konu ediliyor. Rosa'nın hem geçmişiyle hem de duygularıyla yüzleştiği bu yolculukta, aşk, fedakârlık ve adalet arayışı iç içe işleniyor. Dram ve romantizmi bir araya getiren dizi, sezon boyunca adından sıkça söz ettirecek yapımlar arasında yer almaya aday görünüyor.