Alışılmış kalıpların dışına çıkıyor

YORUMCU İpek Açar, son teklisinin ardından 4 yıl sonra, yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmasının heyecanını yaşıyor. Sevilen şarkıcı sözü ve müziği Zeki Güner'e ait olan 'Vurdum Kendimi Yalnıza' adlı şarkısıyla, doğum günü olan 7 Şubat'ta dinleyicisiyle buluştu. Şarkının düzenlemesi, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü imzasını taşıyor.

KLİPTE GÜÇLÜ BİR İMAJ ÇİZİYOR

İPEK Açar, yeni şarkısının hem yorumunda hem de görsellerinde alışılmış kalıplarının dışına çıkıyor. Açar, şarkı boyunca her zamanki yorumunun dışına taşıyor. Sanatçı gerek imaj görselleri gerekse şarkının klip görüntülerinde de, her zamanki naif görüntüsünü kırarak, daha güçlü bir kadın imajı çiziyor.