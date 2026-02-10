Bebek Otel’in sahibi Yıldırım’ın mal varlığına el konuldu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın malvarlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.