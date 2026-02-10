Begüm Kütük’ün acı günü

ÜNLÜ oyuncu Begüm Kütük, babası Celalettin Kütük'ün vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajıyla duyuran Kütük, babasına olan özlemini dile getirdi. Güzel oyuncu babasının fotoğrafını paylaşarak altına "Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi" notunu düştü.