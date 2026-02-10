İzmirliler yeni haftada sanata doyacak

İZMİR, bu hafta müzikalden tiyatroya, konserlerden söyleşiye zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde bu akşam "Nefes Kentet" konserini, 13-14 Şubat'ta ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikal komedisini sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mağara Kadını", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve "Yuko" adlı oyunları sahneleyecek.

SENFONİ BAŞKEMANCIYI ANACAK

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 12 Şubat'ta "Hicaz Takımı" konseri verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 26 Ocak'ta vefat eden başkemancı Deniz Özasker anısına, 13 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) konser düzenleyecek. Şefliğini Alessandro Cedrone'nin üstleneceği konserde, solist olarak Ege Banaz ve Traian Sturza sahne alacak.