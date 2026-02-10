Muhteşem dönüş

En son 4 yıl önce TV dizisinde yer alan bu süreçte tiyatro ve dijital projelere ağırlık veren oyuncu Esra Şengünalp, A.B.İ. dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Dizi için imajını tamamen değiştiren, uzun saçlarını kısacık kestiren Şengünalp, "Yeni karakter için değişip dönüştüm" dedi. Sevilen oyuncunun canlandırdığı karakter ise izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

NEFES KESEN BÖLÜM

Öte yandan dizinin beşinci bölümünde, Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır. Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur. Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter. Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.