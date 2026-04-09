Kızı da annesinin yolunda ilerliyor

KURULUŞ Orhan'ın oyuncularından Bennu Yıldırımlar, ekip arkadaşları ile birlikte Galataport İstanbul'daki Müzeverse'i ziyaret etti. Oyuncu, kızı Ada Yarar ile benzerliği hakkındaki sorulara da gülümseyerek, "Don Kişot müzikalinde oynuyor şimdi. Güzel ilerliyor o da" diyerek kızının oyunculuğu hakkında da konuştu. Yaprak Dökümü dizisinin tekrardan sinemaya uyarlanması hakkında da konuşan Bennu Yıldırımlar, Halil Ergün'ün "Ben rolümü kimseye vermem" cümlelerine gülerek, "Bence Fikret rolünü başkası oynayabilir. Çünkü epey zaman geçti" diye konuştu.