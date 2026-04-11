Yıldırım’ın silinen 550 bin yazışması geri getirildi

UYUŞTURUCU ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda yapılan dijital incelemelerde, silinmiş 550 bin yazışmasının geri getirildiği ve söz konusu yazışmalarda çok sayıda dikkat çekici içerik tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu yazışmalarda Yıldırım'ın Menderes Utku'ya çok sayıda müstehcen içerikli kadın fotoğrafı gönderdiği belirlendi. Elde edilen dijital verilerde, söz konusu yazışmaların süreklilik arz ettiği, farklı tarihlerde benzer içeriklerin paylaşıldığı ve taraflar arasında bu yönde devam eden bir iletişim bulunduğu belirlendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi incelemesinde yalnızca Menderes Utku ile yapılan yazışmaların değil, çok sayıda iş insanıyla gerçekleştirilen görüşmelerinin de kayıt altına alındığı öğrenildi. Bu yazışmaların içeriklerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, dosya kapsamında detaylandırıldığı bildirildi. Bilirkişi raporuna göre, Yıldırım'ın otele gelen müşterileri kategorilere ayırdığı, müşterilerin isimlerini, iletişim bilgilerini, referanslarını, sıfatlarını ve çeşitli özelliklerini tek tek kayıt altına aldığı belirlendi.