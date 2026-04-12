Karaca'ya Atina şoku

Şarkıcı Işın Karaca, Atina’da pasaport kontrolünde ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Karaca, “Turist değil, adeta düşman ilan edildim” dedi.

Işın Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Yunanistan'a girişinin engellendiğini ve sınır dışı edildiğini duyurdu. Ailesiyle birlikte turistik seyahat olarak gittiği Atina'da pasaport kontrolünden geçemeyen Karaca, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"MİLLİ BİR MESELEYMİŞ"

Havalimanında elindeki resmi belgeleri göstererek açıklama yapan Karaca, giriş engelinin geçmişte Gümülcine'de verdiği bir konserden kaynaklandığını ifade etti. Karaca, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Şu elimde görmüş olduğunuz kağıt ne biliyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü Gümülcine'de "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediğim ve İzmir Marşı'nı seslendirdiğim için... Kızım ve eşimin girişi sağlandı ama bendeniz Işın Karaca şu an deport edildim. Sağ olun. Milli bir meseleymiş." Karaca'nın söz konusu performansı kısa sürede yeniden gündem olurken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Ünlü ismin açıklamaları sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. Yunanistan'a girişte sorun yaşadığını dile getiren Karaca'nın açıklamaları, magazin ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

