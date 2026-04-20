Ailesiyle imza gününde

Başarılı oyuncu Murat Aygen, eşi Nihan Aygen ve kızları Nil ile birlikte, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'nin köprü katında, Murat Aygen'in yeni çıkarmış olduğu kitabının imza gününde sevenleriyle buluştu. Aygen ailesinin neşeli ve sempatik halleri herkesin beğenisini kazandı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren Murat Aygen ve Nihan Aslı Aygen, "Benim için harika bir gün, haklı bir gurur yaşıyorum, sevenlerimle ve okurlarımla burda buluşacağım için mutluyum" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldıkları yerden devam ettiler.