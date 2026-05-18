Murat Boz Çilek Festivali’nde sahne aldı

ŞARKICI Murat Boz, İzmir'de 16. Emiralem Uluslararası Çilek Festivali kapsamında konser verdi. Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde sağanağa rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Murat Boz sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Boz'un konserine yerli ve yabancı çok sayıda konuk ile vatandaşlar ilgi gösterdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl verdikleri sözü tutarak organizasyonu uluslararası seviyeye taşıdıklarını belirtti.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

ÜRETİMİ ve üreticiyi desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Pehlivan, Emiralem çileğinin artık kalitesi ve hikayesiyle dünyanın dikkatini çekeceğine inandığını ifade etti. Festival kapsamında ayrıca Uluslararası Tarım ve Çilek Sempozyumu, çilek fidanı dikimi, çocuk etkinlikleri yapıldı, sokak müzisyenleri ve dans grupları gösteri sundu. Etkinliklere Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.