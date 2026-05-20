19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gururu tüm Türkiye'de yaşandı. Ünlü isimler de 19 Mayıs'ta tek yürek oldu. İşte ünlü isimlerin dikkat çeken paylaşımları...

ESRA EROL

BİZ tarihler boyunca dünyanın en kahraman, en onurlu, en bağımsızlığına düşkün milletiz. Yeter ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir ve beraber yürüyelim. Gelecek bizimdir, gençlerimizdir.

DEMET AKBAĞ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

TARKAN

"EY Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

BAŞTA Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum.

MERT YAZICIOĞLU

TARİHİN akışını değiştiren o ilk adıma ve o büyük yüreklere selam olsun.

OKTAY KAYNARCA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.