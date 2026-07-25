Gençlerden müzik ziyafeti

STOA Orkestra Kampı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki görkemli gala konseriyle sona erdi. Yatılı konservatuvar kültürünün paylaşımcı ve disiplinli eğitim anlayışını temel alan Şirince'deki kampta, seçmeleri başarıyla geçen 76 genç müzisyen, 11 eğitmen eşliğinde sekiz gün boyunca Stoa Beden Sanatları ve Araştırma Merkezi'nde yoğun bir çalışma programına katıldı.

MUHTEŞEM GALA KONSERİ

Kamp, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala konseriyle taçlandı. Şef Tolga Taviş yönetimindeki genç orkestra, seslendirdiği seçkin klasik müzik eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.