Haluk Levent Almanları da dolandırmış

Şarkıcı Haluk Levent, İzmir Bergama'da altın madenine karşı düzenlenen eylemlere ve protesto konserlerine katılmak için Alman vakıflarından para aldığını 24 sene önce itiraf ettiği ortaya çıktı. 24 sene önce Almanya'da katıldığı bir konferansta Almanya'dan fonlanan eylemlere katıldığını "Son dönemde büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bununla ilgili ben yakında Bergama'ya gidiyorum. Alman vakıfları tarafından parayla örgütlendiğimiz iddia ediliyor son dönemlerde. Alırım parayı da alırım ama Bergama'yı savunmaya da devam ederim" sözleriyle kabul etti.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

Öte yandan "Ahbap" soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı ifade verdi. Ruşen Çakır ifadesinde şunları kaydetti: "Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneğince yardımların şahsi sebepler ile kullanıldığını öğrenmiş oldum. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçluları cezalandırılır" derken Özlem Gürses, "Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım" dedi. Ahbap'a 120 bin TL bağış yaptığını söyleyen Hazal Kaya, "Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım" diye konuştu. Derneğe bağış yapmadığını söyleyen Fatih Altaylı ise "Haluk Levent ve Ahbap Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum" diye konuştu.