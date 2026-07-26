Bağış trafiği ortaya çıktı: 47 ünlü AHBAP’a 35 milyon aktardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dernek hesaplarındaki milyarlarca liralık para hareketini mercek altına alan MASAK ve bilirkişi ekiplerinin hazırladığı inceleme raporlarında, derneğin en büyük destekçisi olan ünlü isimlerin yaptığı bağışların dökümü tek tek dosyaya girdi. İnsani yardım ve dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmayarak Ahbap'a güvenen 47 ünlü isim, dernek hesaplarına adeta servet aktardı.

MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasındaki banka kayıtları ve mali raporlara göre; 47 tanınmış ismin derneğe aktardığı toplam yasal nakdi kaynak 35 milyon TL sınırına (33,1 milyon TL nakit ile 5 milyon TL'lik ayni destek) dayandı. Ünlü bağışçılar ayrıca 100 tır dolusu su yardımını da dernek kanalıyla sahaya sevk etti. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalarda ve amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, güvenip milyonlarını yatıran ünlü isimlerin "mağdur" ve "bilgi sahibi" sıfatlarıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Başsavcılığın dernek bünyesindeki tüm mali geçmişi kapsayan derinlemesine incelemesi genişleyerek sürüyor.

İŞTE 5 YIL ÖNCE AHBAP'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER:

Çağlar Söyüncü: 2 Milyon 695 Bin TL (50 Bin Euro)

Cengiz Ünder: 2 Milyon 695 Bin TL (50 Bin Euro)

Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 Milyon TL

Can Yaman: 1 Milyon 550 Bin TL

Tuğkan Gönültaş (Elraenn): 1 Milyon 384 Bin TL

Tarkan: 1 Milyon TL

Gözde Akpınar: 1 Milyon TL

Nuri Şahin: 1 Milyon TL

Sibel Can: 1 Milyon TL

Ajda Pekkan: 1 Milyon TL

Gülşen: 1 Milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 950 Bin TL

Ozan Tufan: 800 Bin TL

Nevzat Aydın: 750 Bin TL

Cenk Tosun: 600 Bin TL

Murat Boz: 500 Bin TL

Orhan Gencebay: 500 Bin TL

Danilo Zanna: 500 Bin TL

Arda Turan: 500 Bin TL

Çağrı Ergün: 500 Bin TL

Ahmet Güneştekin: 500 Bin TL

Halit Ergenç & Bergüzar Korel: 400 Bin TL

Edis: 400 Bin TL

Hakan Balta: 300 Bin TL

Burak Yılmaz: 300 Bin TL

Hatice Şendil: 300 Bin TL

Hasan Can Kaya: 250 Bin TL

Danla Biliç: 250 Bin TL

Ali Ece: 250 Bin TL

Mert Hakan Yandaş: 200 Bin TL

Mustafa Ceceli: 200 Bin TL

Aras Bulut İynemli: 200 Bin TL

İbrahim Büyükak: 200 Bin TL

Sefo: 200 Bin TL

Kerem Bürsin: 200 Bin TL

Gülse Birsel: 200 Bin TL

Emre Kılınç: 150 Bin TL

Burak Deniz: 150 Bin TL

İrem Derici: 150 Bin TL

Gülben Ergen: 150 Bin TL

Hazal Kaya: 120 Bin TL

Celil Nalçakan: 100 Bin TL

Melis Sezen: 100 Bin TL

Sarp Apak: 100 Bin TL

Ziynet Sali: 100 Bin TL

Gökçe Bahadır: 100 Bin TL