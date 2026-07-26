Bağış trafiği ortaya çıktı: 47 ünlü AHBAP’a 35 milyon aktardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dernek hesaplarındaki milyarlarca liralık para hareketini mercek altına alan MASAK ve bilirkişi ekiplerinin hazırladığı inceleme raporlarında, derneğin en büyük destekçisi olan ünlü isimlerin yaptığı bağışların dökümü tek tek dosyaya girdi. İnsani yardım ve dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmayarak Ahbap'a güvenen 47 ünlü isim, dernek hesaplarına adeta servet aktardı.
MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasındaki banka kayıtları ve mali raporlara göre; 47 tanınmış ismin derneğe aktardığı toplam yasal nakdi kaynak 35 milyon TL sınırına (33,1 milyon TL nakit ile 5 milyon TL'lik ayni destek) dayandı. Ünlü bağışçılar ayrıca 100 tır dolusu su yardımını da dernek kanalıyla sahaya sevk etti. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalarda ve amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, güvenip milyonlarını yatıran ünlü isimlerin "mağdur" ve "bilgi sahibi" sıfatlarıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Başsavcılığın dernek bünyesindeki tüm mali geçmişi kapsayan derinlemesine incelemesi genişleyerek sürüyor.
İŞTE 5 YIL ÖNCE AHBAP'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER:
Çağlar Söyüncü: 2 Milyon 695 Bin TL (50 Bin Euro)
Cengiz Ünder: 2 Milyon 695 Bin TL (50 Bin Euro)
Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 Milyon TL
Can Yaman: 1 Milyon 550 Bin TL
Tuğkan Gönültaş (Elraenn): 1 Milyon 384 Bin TL
Tarkan: 1 Milyon TL
Gözde Akpınar: 1 Milyon TL
Nuri Şahin: 1 Milyon TL
Sibel Can: 1 Milyon TL
Ajda Pekkan: 1 Milyon TL
Gülşen: 1 Milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 950 Bin TL
Ozan Tufan: 800 Bin TL
Nevzat Aydın: 750 Bin TL
Cenk Tosun: 600 Bin TL
Murat Boz: 500 Bin TL
Orhan Gencebay: 500 Bin TL
Danilo Zanna: 500 Bin TL
Arda Turan: 500 Bin TL
Çağrı Ergün: 500 Bin TL
Ahmet Güneştekin: 500 Bin TL
Halit Ergenç & Bergüzar Korel: 400 Bin TL
Edis: 400 Bin TL
Hakan Balta: 300 Bin TL
Burak Yılmaz: 300 Bin TL
Hatice Şendil: 300 Bin TL
Hasan Can Kaya: 250 Bin TL
Danla Biliç: 250 Bin TL
Ali Ece: 250 Bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 Bin TL
Mustafa Ceceli: 200 Bin TL
Aras Bulut İynemli: 200 Bin TL
İbrahim Büyükak: 200 Bin TL
Sefo: 200 Bin TL
Kerem Bürsin: 200 Bin TL
Gülse Birsel: 200 Bin TL
Emre Kılınç: 150 Bin TL
Burak Deniz: 150 Bin TL
İrem Derici: 150 Bin TL
Gülben Ergen: 150 Bin TL
Hazal Kaya: 120 Bin TL
Celil Nalçakan: 100 Bin TL
Melis Sezen: 100 Bin TL
Sarp Apak: 100 Bin TL
Ziynet Sali: 100 Bin TL
Gökçe Bahadır: 100 Bin TL