Aynur Aydan dua bekliyor

Türkiye gündemine bir dönem damga vuran aşk iddiasıyla adından söz ettiren ve Yeşilçam'da 100'e yakın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Aynur Aydan, aşırı tansiyon yüksekliği nedeniyle tedavi altına alındı. Bakan deviren kadın olarak bilinen Aynur Aydan, sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEMDE GENİŞ YER BULMUŞTU

Aşırı tansiyon yüksekliği yaşayan Aydan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde doktorların kontrolü altında tedavi görüyor. İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile adı aşk dedikodularına karışan Aydan, söz konusu iddiaların ardından Güneş'in İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesiyle Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Yeşilçam'da yaklaşık 100 filmde rol alan ve Türk sinemasının tanınan oyuncularından biri olan Aydan, hastanede tedavisi sürerken sevenlerine de mesaj gönderdi. Aydan, "Dostlarım, sizi çok seviyorum. Benim için dua edin" diye konuştu.