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Haberler Sarmaşık Dilan Polat hakkında yeni soruşturma açıldı

Dilan Polat hakkında yeni soruşturma açıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dilan Polat hakkında yeni soruşturma açıldı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında, ticari faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir adli soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, Dilan Polat hakkında "ticari faaliyette dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmanın, iddiaların değerlendirilmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, daha önce "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamaları kapsamında yargılandıkları süreç devam ediyor.
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