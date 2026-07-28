Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadeye çağırıldığı öğrenildi. Daha önce ifadeye çağrılan Fatih Altaylı, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün sabah dördüncü dalga operasyonun yapıldığı belirtildi. Operasyonda, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneği'nin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı.