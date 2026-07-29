Sokak performanslarıyla gönüllerde taht kuran genç ve başarılı müzisyen Hatice Kaya, profesyonel çalışmalara imza atarak dijital müzik platformlarında müzikseverlerden tam not almayı başardı. Seslendirdiği duygusal parçalarla büyük beğeni toplayan sanatçı, aynı zamanda kendi teklilerini de müzikseverlerle buluşturuyor. Sokak performansını sahneye taşıyan Hatice Kaya "Ben sokaklarda her zaman olduğu gibi yine şarkı söylemeye devam edeceğim. Ben sokaklarda şarkı söyleyerek aileme kardeşlerime baktım ve bakmaya devam edeceğim. Beni sokaktaki vatandaş keşfetti, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diyerek memnuniyetini dile getirdi.